Québec devrait améliorer l’aide sociale et bonifier de façon significative la prime au travail des bas salariés à défaut d’instaurer un système de revenu minimum garanti, selon le comité d’experts chargé d’étudier la question.

Le comité, créé par le gouvernement Couillard en juin 2016, a publié un rapport étoffé contenant 23 recommandations, lundi. Il doit jeter les bases du prochain Plan d’action gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, attendu cet automne.

S’il constate que les personnes seules et les couples sans enfants au Québec sont peu ou mal protégés, le comité ne va pas jusqu’à recommander la création d’un système de revenu minimum garanti, disant s’appuyer sur les expériences de 26 pays dans le monde.

Aucune juridiction n’a appliqué une allocation universelle dans sa forme absolue, car elle cause des problèmes d’équité et d’incitation au travail et d’acceptabilité sociale, a affirmé la présidente du comité, la professeure titulaire au Département d’économie de l’Université de Sherbrooke, Dorothée Boccanfuso.

Le rapport conclut que le Québec offre déjà une aide notable couvrant les principales étapes de la vie durant lesquelles un citoyen risque de se retrouver en situation de vulnérabilité.