OTTAWA — Tout jeter à la poubelle et recommencer à zéro. Voici ce qu’un des syndicats qui représentent les fonctionnaires fédéraux propose pour libérer ses membres du chaos du système de paye Phénix.

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada dit qu’après presque deux ans à se faire répéter que les choses vont s’arranger, les travailleurs en ont assez.

La présidente de l’Institut Debi Daviau estime que les professionnels à l’emploi du gouvernement fédéral sont tout à fait capables de mettre sur pied un nouveau système pour gérer les salaires des fonctionnaires.

Depuis l’entrée en vigueur de Phénix, en avril 2016, des milliers d’erreurs ont été rapportées, certains fonctionnaires étant payés en trop, d’autres n’étant pas assez payés, et d’autres encore ne recevant aucun salaire.

Le ministère responsable, Services publics et Approvisionnement, a déjà versé des millions de dollars pour régler les problèmes, sans réussir à voir la lumière au bout du tunnel.

Au départ, Phénix devait faire économiser 70 millions $ par an au gouvernement fédéral en informatisant et en centralisant le système de paye des fonctionnaires. Le processus a conduit à la disparition de plusieurs postes d’employés chargés de gérer les salaires. Depuis, Ottawa a dû embaucher à nouveau et offrir des primes aux employés prêts à s’occuper des problèmes occasionnés par Phénix.

Le Sénat a décidé de ne plus attendre et s’est mis à la recherche d’un système de paye de remplacement pour ses employés.