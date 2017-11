TORONTO — Le policier reconnu coupable de tentative meurtre pour avoir abattu un jeune homme dans un tramway de Toronto en 2013 a été arrêté pour avoir présumément enfreint ses conditions de libération sous caution.

L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario a annoncé l’arrestation du sergent James Forcillo mercredi matin.

Il aurait violé les conditions de sa détention à domicile, qui avaient été prolongées en septembre — un jour avant la date où il comptait faire appel de sa condamnation.

James Forcillo a été condamné à six ans derrière les barreaux, soit à un an d’emprisonnement de plus que ne l’exige la peine minimale obligatoire, pour avoir ouvert le feu à plusieurs reprises sur Sammy Yatim en 2013.

Le décès du jeune homme de 18 ans avait provoqué une vague d’indignation et de manifestations.

Le policier demande à la cour d’appel de le déclarer non coupable ou d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Il fait également valoir que la peine minimale obligatoire pour les tentatives de meurtre est inconstitutionnelle. Il réclame que sa peine soit suspendue ou abaissée à cinq ans d’emprisonnement.