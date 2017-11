Le 1% des plus riches Canadiens détenait, en 2015, 11,2% du revenu national. contre 10,3% en 2014, selon les données publiées mercredi par Statistique Canada.

Des 270 930 Canadiens les plus riches, 76,8% sont des hommes, mais, signe d’un possible inversement de tendance, la part de femmes a gagné 1,5 pts pour se porter à 23,2%. C’est la plus forte croissance depuis 1989, note Statistique Canada.

Au Québec pour faire partie du 1%, il fallait avoir totalisé des revenus de 190 100$ en 2015. Le revenu moyen a augmenté de 2,6% entre 2014 et 2015 pour se porter à 47 100$ au Canada. C’est la plus forte hausse en 10 ans.

Depuis quatre ans au Québec, le pourcentage de personnes à faible revenu est passé de 19,2% de la population à 17,8%. Dans cette catégorie de population, 20% des personnes vivent une pauvreté chronique, soit depuis plus de 8 ans.