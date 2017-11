MONTRÉAL — Le chef Giovanni Apollo tient à rétablir les faits à la suite de révélations mettant en doute son parcours professionnel et ses relations avec ses partenaires et employés.

Un article publié par La Presse mentionne que le chef hautement médiatisé a notamment menti sur son nom, son âge, son pays d’origine et ses qualifications.

Dans une déclaration qu’il a publiée, Giovanni Apollo admet que certaines parties de sa vie personnelle ont pu être romancées ou que certaines déclarations à son sujet auraient dû être nuancées. Mais il ajoute qu’il n’acceptera pas «que l’on tourne en ridicule ou en mensonge 34 ans d’apprentissage, d’expériences variées et de rencontres en cuisine».

Le chef cuisinier, qui exerce ses activités professionnelles à Richelieu, au Québec, a mis en ligne une déclaration sous serment dans laquelle il mentionne que ses parents sont d’origine italienne et proviennent de la côte amalfitaine. Mais il ajoute qu’il est né à Bourg-en-Bresse en France, selon ce que les membres de sa famille lui ont dit.

Il affirme qu’il est né le 2 janvier 1970 et que son nom de naissance est Giovanni Apollo. Mais il ajoute que son prénom a officiellement été changé pour Jean-Claude pour des raisons d’immigration avec les autorités françaises.

Il révèle aussi qu’il a quitté sa famille pour aller étudier auprès des disciples de Paul Bocuse à Lyon vers l’âge de 13 ans. Il précise que de 1983 à 1986, il a été étudiant et pré-apprenti cuisinier à l’Hôtel Restaurant Chez Lutz. Ensuite, de 1986 à 1988, il a été apprenti-cuisinier à l’Hôtel Restaurant Chez Lutz . De 1988 à 1989, il a occupé des postes de commis de cuisine à la Brasserie Le Nord et à l’Hôtel Le Sofitel.

Il mentionne qu’il a obtenu en 1988 son Certificat d’aptitude professionnelle de l’Académie de Lyon reconnaissant sa formation comme cuisinier en cuisine classique. Puis, en 1989, il a obtenu son Brevet d’études professionnelles en cuisine.

Après avoir occupé différents postes en France et à l’étranger, Giovanni Apollo est arrivé au Québec où il a occupé le poste de chef cuisinier dans plusieurs restaurants. Cette année, il a ouvert le restaurant La Grange d’Apollo à Richelieu.

En plus de ses activités comme chef cuisinier, il a participé à des émissions de télévision et de radio depuis le début des années 2000, ainsi qu’à la rédaction de livres de recettes et d’un roman.

Il reconnaît que ses projets de restaurants n’ont pas toujours eu le succès espéré. Selon lui, il est toutefois faux d’affirmer qu’il est en mauvais termes avec tous ses anciens partenaires d’affaires.

Giovanni Apollo nie par ailleurs catégoriquement toutes les allégations rapportées dans un reportage de Radio-Canada, le 2 novembre. Dans le cadre de ce reportage, certaines personnes ont allégué qu’il avait eu un comportement violent à leur égard ou qu’il avait fait du harcèlement psychologique ou de nature sexuelle. Il reconnaît cependant qu’il peut être directif comme employeur et que cela peut être mal reçu ou mal interprété par certaines personnes.