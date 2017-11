OTTAWA — Les plus grands pollueurs de la planète n’en font pas partie, mais la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, espère convaincre certaines de leurs villes de se joindre à sa nouvelle initiative pour éliminer la production d’électricité au charbon.

Cette nouvelle alliance mondiale a été lancée par Mme McKenna et son homologue britannique, Claire Perry, jeudi, dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le climat qui se déroule à Bonn en Allemagne.

Vingt-sept pays, états, provinces et villes se sont engagés à éliminer progressivement les centrales électriques alimentées au charbon, l’une des sources d’énergie les plus polluantes, et à soutenir la production d’énergie propre grâce à leurs politiques et à des investissements.

La Chine et l’Inde, qui comptent parmi les plus grands consommateurs de charbon sur la planète, n’en font pas partie. La ministre McKenna estime toutefois pouvoir convaincre les villes de Beijing et de Delhi de joindre l’alliance parce qu’elles ont déjà entamé une transition vers les énergies propres.

Au Canada, le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique et la ville de Vancouver ont joint l’alliance, mais pas les provinces de l’Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick qui dépendent du charbon pour produire leur électricité.

Les ministres McKenna et Parry se sont donné pour objectif de rallier 50 pays d’ici un an. Mme McKenna promet d’annoncer d’autres partenaires lors d’une réunion en décembre à Paris pour souligner les deux ans de l’accord de Paris sur le climat.