CALGARY — Une femme de Calgary reconnue coupable de négligence criminelle relativement à la mort de son jeune fils connaîtra son sort vendredi.

Tamara Lovett, âgée de 48 ans, a été déclarée coupable en janvier de négligence criminelle ayant causé la mort.

La juge Kristine Eidsvik a affirmé que Lovett avait «joué» la vie de son fils, Ryan, et l’avait «perdue» en tentant de traiter son infection streptococcique sans recourir à de l’aide médicale en 2013.

L’avocat de Lovett, Alain Hepner, a depuis fait valoir que les procédures devaient être abandonnées en raison du temps qui s’est écoulé entre l’arrestation de sa cliente et sa condamnation.

Si la juge Eidsvik décrète vendredi que le traitement de cette affaire a été trop long, elle pourrait mettre fin aux procédures. Dans le cas où elle rejetterait la demande de Me Hepner, elle compte passer immédiatement à la détermination de la peine.

Tamara Lovett a donné du thé de pissenlit et de l’huile d’origan à son fils afin de soigner l’infection qui a forcé l’enfant à garder le lit pendant 10 jours en 2013.

Elle a dit avoir pensé que le gamin souffrait d’un rhume ou d’une grippe et qu’elle était en mesure de le traiter elle-même.

Selon des renseignements présentés durant le procès, Ryan Lovett est décédé bien avant que sa mère ne compose le 911 pour signaler qu’il avait arrêté de respirer.

Durant son témoignage, le médecin légiste en chef de l’Alberta a indiqué que le corps du petit était plein de streptocoques du groupe A, ce qui avait entraîné la défaillance de la plupart de ses organes importants.

L’affaire a mis 38 mois pour suivre son cours, soit plus que la limite de 30 mois établie par la Cour suprême du Canada en juillet 2016 dans le cadre de l’arrêt Jordan.

L’arrêt permet toutefois une certaine flexibilité pour les affaires dites transitoires dans le cadre desquelles les accusations ont été portées avant que la décision du plus haut tribunal du pays ne soit rendue.

Le procureur Jonathan Hak a soutenu que le cas de Tamara Lovett appartenait à cette catégorie.

La Couronne a réclamé de quatre à cinq ans d’emprisonnement pour Lovett alors que l’avocat de cette dernière a plutôt proposé un an de prison et un an de probation.