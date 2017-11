MONTRÉAL — En cette Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate, l’organisme PROCURE incite tous les Québécois à porter le noeud papillon dans le cadre de l’événement Noeudvembre.

Pour cette 4e édition de Noeudvembre, PROCURE s’est associé au designer de renom Philippe Dubuc qui a signé la création du noeud papillon de cette année. Il est en vente au coût de 35 $ sur noeudvembre.ca et chez plusieurs détaillants. L’objectif est de recueillir 500 000 $ pour les activités de PROCURE.

L’organisme se consacre à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l’information et le soutien aux hommes souffrant de cette maladie de même qu’à leurs proches.

Chaque jour, 12 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate.

Le directeur général de PROCURE, Laurent Proulx, lance un appel aux hommes de 50 ans et plus: il faut passer des tets de dépistage afin de prévenir et mieux contrôler la maladie. Il rappelle que les chances de survie sont nettement supérieures si le cancer est dépisté rapidement.