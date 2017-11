Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Mise à jour économique

Le ministre québécois des Finances Carlos Leitao présente mardi la mise à jour économique du gouvernement libéral. Il en profiterait pour annoncer des baisses d’impôts à moins d’un an des prochaines élections générales.

Congrès politiques

Fait rarissime: deux des quatre partis politiques de l’Assemblée nationale présentent en même temps des événements importants. Le Parti libéral organise de vendredi à dimanche le 33e congrès de ses membres à Québec, en même temps que le Conseil général de la CAQ, qui, lui, se déroulera samedi et dimanche à Sherbrooke. On peut prédire que le prochain scrutin sera dans l’esprit de tous ces militants.

Vérificateur général

Moment fort attendu des médias et des observateurs de la scène politique fédérale: le vérificateur général Michael Ferguson tient mardi une conférence de presse à l’occasion du dépôt de son rapport d’automne. Il s’est notamment penché sur Phénix, sur les services aux réfugiés syriens et sur la qualité du service de l’Agence du revenu du Canada.

Immigration

Le comité parlementaire fédéral sur la citoyenneté et l’immigration se penche cette semaine sur la question des candidats à qui la demande d’immigration au Canada est refusée pour des raisons de santé. Le ministre Admed Hussein sera appelé mercredi à témoigner.

Métro

Metro fera le point mercredi sur sa performance du quatrième trimestre et de son année financière. Il s’agira de la première conférence téléphonique de la direction de l’épicier depuis l’annonce de l’acquisition de Groupe Jean Coutu, le 2 octobre, pour 4,5 milliards $.

Coupe Vanier/Coupe Grey

Le football canadien sera à l’honneur au cours du prochain week-end. Le Rouge et Or de l’Université Laval tentera samedi de défendre avec succès son titre de champion du football universitaire à l’occasion de la finale de la coupe Vanier, à Hamilton. La troupe de Glen Constantin, qui compte déjà 11 titres à son mérite, affrontera les Mustangs de l’Université Western Ontario.

Le lendemain, la finale de la coupe Grey couronnant les champions de la Ligue de football canadien sera disputée à Ottawa. Les Argonauts de Toronto, champions de l’Est, seront alors confrontés aux vainqueurs de la finale de l’Ouest, les Stampeders de Calgary ou les Eskimos d’Edmonton.

Canadiens

Les Canadiens de Montréal parviendront-ils à faire oublier leur triste fin de séjour à domicile où ils ont baissé pavillon devant la pire équipe de la LNH et se sont écrasés devant leurs plus grands rivaux ? La troupe de Claude Julien affronte les Stars à Dallas, mardi, et les Predators à Nashville, mercredi. Elle reviendra au bercail pour disputer la victoire aux de Buffalo.