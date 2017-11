OHSWEKEN, Ont. — Un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario a créé une application pour apprendre la langue mohawk.

L’école «Six Nations Polytechnic», située au sud-ouest de Hamilton, avait déjà lancé l’an dernier une application pour l’apprentissage de la langue des Cayugas, ou «peuple du Calumet», une autre langue iroquoienne.

Les utilisateurs de l’application peuvent naviguer dans différentes rubriques pour apprendre notamment en mohawk les salutations, les nombres, les sentiments, les endroits ou les nations.

On peut aussi entendre la prononciation des mots et participer à des jeux-questionnaires pour mesurer ses connaissances à l’oral ou à l’écrit.

L’école postsecondaire soutient que l’application pour l’apprentissage du cayuga a été très populaire depuis son lancement il y a plus d’un an. Le cayuga était aussi l’une des langues de la «confédération iroquoise des Cinq-Nations» (plus tard six), installées au sud du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.