TORONTO — Une nouvelle étude suggère que les motocyclistes en Ontario sont trois fois plus susceptibles d’être blessés dans une collision que les automobilistes. Et les motocyclistes seraient dix fois plus enclins à souffrir de blessures graves qui seront coûteuses à traiter.

La recherche réalisée par des experts de l’Université de Toronto, du Centre des sciences de la santé Sunnybrook et de l’Institut pour les sciences évaluatives cliniques a été publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne.

Cette étude révèle que le traitement des blessures à la suite d’un accident de motocyclette en Ontario coûtera en moyenne 5825 $, ce qui représente presque le double du montant des traitements pour les automobilistes, qui est de 2995 $.

Les chercheurs ont suivi des adultes en Ontario qui ont été hospitalisés pour des blessures occasionnées par des accidents de voiture ou de motocyclette, de 2007 à 2013. Ils ont calculé le coût de leurs traitements sur une période de deux ans.

Le taux de blessure dans les accidents de motocyclette était trois fois plus élevé par rapport aux accidents de voiture — 2194 blessures par année par 100 000 motocyclistes inscrits, contre 718 blessures par 100 000 automobilistes inscrits.

Les auteurs de l’étude disent espérer que leurs conclusions amènent les autorités concernées à améliorer la sécurité des motocyclistes.