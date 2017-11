OTTAWA — L’opposition s’indigne de la décision du gouvernement libéral de limiter le débat en Chambre sur la légalisation du cannabis au pays.

La ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a été envoyée au front pour défendre le dépôt de la motion d’allocation de temps.

Elle a réitéré que le statu quo était intenable et que l’adoption de la mesure législative devait se faire le plus rapidement possible.

Le député néo-démocrate Alexandre Boulerice a accusé les libéraux de faire preuve de «mépris» à l’endroit des provinces, dont le Québec, qui avaient demandé un délai au fédéral.

Sa collègue conservatrice Marilyn Gladu a abondé dans le même sens et rappelé que le Canada pourrait se retrouver en violation de traités internationaux dès lors qu’il aura légalisé la substance.

Le gouvernement de Justin Trudeau espère envoyer très bientôt au Sénat le projet de loi C-45 dans l’objectif que le cannabis soit légal au Canada au plus tard le 1er juillet 2018.

La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, doit présenter mardi après-midi le cadre réglementaire entourant la légalisation du cannabis.