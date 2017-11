OTTAWA — Le vérificateur général Michael Ferguson égratigne le Collège militaire royal du Canada, notamment sur ses coûts de fonctionnement, mais aussi sur le comportement éthique des élèves-officiers supérieurs.

Le Collège militaire royal, installé à Kingston, en Ontario, forme depuis 140 ans des élèves-officiers et des officiers brevetés «pour qu’ils puissent servir efficacement dans les forces armées canadiennes».

Le Vérificateur général a cependant constaté que le coût de fonctionnement par étudiant était environ deux fois plus élevé au Collège militaire royal qu’à d’autres universités, sans qu’il y ait d’avantages notables.

Par ailleurs, le Vérificateur général a constaté que le Collège militaire «n’enseignait pas adéquatement aux élèves-officiers le leadership militaire ni la conduite qui était attendue des futurs officiers». Le VG constate que certains élèves-officiers occupant des fonctions de leadership abusent de leur pouvoir en appliquant les règles de manière sélective, ce qui aurait causé un stress à d’autres élèves-officiers.

Le bureau de M. Ferguson souligne que même si le Collège militaire donnait suite aux incidents signalés, «le nombre de cas d’inconduite mettant en cause des élèves-officiers supérieurs démontrait que l’institution ne les avait pas préparés à servir de modèles pour leurs pairs».

Il y a moins d’un an, une enquête commandée par le chef d’état-major de la défense, Jonathan Vance, concluait que le Collège militaire était négligé depuis des années par les décideurs. Le général Vance avait alors promis de moderniser et de mettre de l’ordre dans l’institution, et le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, s’engageait à mieux gérer les coûts de fonctionnement.