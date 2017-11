MONTRÉAL — Le nombre d’homicides attribuables à des gangs de rue et au crime organisé a augmenté au pays en 2016, révèle Statistiques Canada en rendant publiques ses plus récentes données mercredi.

Il y a eu 141 homicides attribuables à des gangs, soit 45 de plus qu’en 2015, ont rapporté les forces policières canadiennes à l’organisme fédéral de statistiques.

Il s’agit de près du quart des homicides commis au Canada cette année-là et d’une deuxième hausse consécutive.

En 2016, le taux d’homicides attribuables à des gangs et au crime organisé était le plus élevé enregistré depuis le sommet atteint en 2008. De 2009 à 2014, le taux avait affiché une tendance à la baisse.

De plus, les armes à feu ont été utilisées plus souvent en 2016 pour commettre des meurtres.

Ainsi, 223 homicides commis à l’aide d’une arme à feu ont été déclarés, soit 44 de plus que l’année précédente. Si l’on compare aux années précédentes et qu’on tient compte de l’augmentation de la population, il s’agit du taux le plus élevé enregistré depuis 2005.

Le Québec, où il s’est produit 67 homicides, a déclaré son plus faible taux d’homicides (0,80 pour 100 000 habitants) depuis le début de la collecte des données à ce sujet, soit en 1961.

Au pays, il y a eu un total de 611 victimes d’homicide l’an dernier, soit deux de plus qu’en 2015.