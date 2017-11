TORONTO — La réforme du travail proposée par le gouvernement de Kathleen Wynne, qui prévoit une controversée hausse du salaire minimum, devrait être adoptée mercredi par les élus ontariens.

Le projet de loi des libéraux prévoit l’implantation de l’équité salariale pour les travailleurs à temps partiel ainsi qu’une augmentation des congés payés et des congés pour urgence personnelle.

Sa proposition phare s’articule toutefois autour du salaire horaire minimum, qui passerait de 11,60 $ en octobre à 14 $ en janvier, pour ensuite atteindre 15 $ en 2019.

Des détracteurs de la réforme signalent que cette hausse serait mise en oeuvre trop rapidement et s’avérerait difficile à absorber.

Ils avancent que sans mesures significatives pour amortir la transition, les employeurs n’auront d’autre choix que de réduire les coûts en embauchant moins ou encore en se tournant vers l’automatisation du travail, par exemple

Le gouvernement s’est engagé à baisser les impôts pour les petites et moyennes entreprises et à verser des millions de dollars en incitatifs, mais l’opposition et des groupes d’entreprises soutiennent que ces mesures ne suffiront pas.