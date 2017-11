SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé que la marijuana à des fins récréatives serait vendue auprès de détaillants privés.

Le gouvernement provincial a dévoilé son plan, jeudi, qui verra la société des alcools superviser la distribution à des détaillants privés qui s’occuperont de la vente aux particuliers.

De plus, l’âge légal pour les consommateurs sera de 19 ans et plus — comme c’est le cas pour la consommation d’alcool — et l’usage ne sera pas permis dans les lieux publics.

Le gouvernement fédéral a présenté son projet de loi pour légaliser la marijuana à des fins récréatives d’ici le 1er juillet, mais des modalités de distribution et de réglementation reviennent aux provinces.

Terre-Neuve-et-Labrador a indiqué jeudi qu’il lancerait un appel de propositions pour les détaillants privés.

Le gouvernement provincial a affirmé que la société des alcools contrôlera la possession, la vente et la livraison de cannabis, et établira les prix. Elle agira aussi d’emblée comme détaillant en ligne, bien que des permis pourraient éventuellement être accordés à des intérêts privés. La société des alcools pourrait vendre elle-même de la marijuana dans des secteurs où l’intérêt de détaillants privés ne s’est pas manifesté, a-t-on indiqué.

«Nous avons fait de bonnes avancées dans nos préparatifs sur le cannabis et nous serons prêts pour une mise en vigueur complète de sa légalisation l’été prochain», a dit par communiqué le ministre de la Justice, Andrew Parsons.

Le ministre des Finances, Tom Osborne, a affirmé jeudi que la proposition d’Ottawa d’un partage à parts égales des revenus de taxation était inadéquate, et que le gouvernement provincial faisait pression pour un arrangement plus «en phase avec le fardeau des coûts» reliés à la légalisation.