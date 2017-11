STELLARTON, N.-É. — La chaîne Sobeys a annoncé vendredi l’abolition de quelque 800 emplois à travers le Canada.

Son patron, Michael Medline, a expliqué que ces réductions découlent d’efforts pour créer une seule organisation nationale à partir de cinq organisations régionales.

M. Medline a précisé que seuls les employés de bureau seront touchés.

En plus de la bannière du même nom, Sobeys exploite les bannières IGA, Safeway et FreshCo.

Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient plus de 125 000 personnes d’un océan à l’autre.