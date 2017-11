FREDERICTON — Un bambin de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, est devenu une sensation internationale en faisant irruption dans une vidéo de yoga publiée par sa mère sur les réseaux sociaux.

Carly Gray était en train de se filmer pendant qu’elle pratiquait une posture de yoga sur la tête lorsque Jude, son fils âgé de 2 ans, a décidé de passer devant la caméra à quatre pattes.

Dans la vidéo, on peut voir la jeune femme s’efforcer de réussir la posture alors que le petit passe et repasse avant de s’arrêter, de regarder directement dans la lentille et d’esquisser un sourire.

En entrevue avec Global News, Mme Gray a raconté qu’elle avait entendu son fils se promener près d’elle.

Elle a ajouté que le bambin avait déjà une personnalité bien à lui et qu’il avait éclaté de rire en regardant la vidéo.

La maman a publié la vidéo sur sa page Facebook et sur Instagram, en plus de la proposer pour publication au groupe Facebook Love What Matters, qui compte plus de 7,5 millions de membres.

L’histoire a été reprise par les sites web des médias britanniques «Daily Mail» et «Mirror» de même que par ABC News aux États-Unis.

«Je ne m’attendais pas à ce que ça devienne aussi populaire», a confié Carly Gray.