SHERBOOKE, Qc — La Coalition avenir Québec (CAQ) n’est pas un parti de «bricoleurs» ni «d’amateurs», s’est défendu, samedi, le chef caquiste François Legault.

Il a paru flatté des attaques du premier ministre Philippe Couillard, qui ne fait que reconnaître, selon lui, que la CAQ est un véritable adversaire.

M. Legault est à Sherbrooke ce week-end, où environ 500 militants caquistes sont réunis en conseil général. Ces militants adopteront des propositions sur le thème de la famille et du développement régional, qui serviront plus tard à écrire la plateforme électorale du parti, en vue des élections générales d’octobre 2018.

À son arrivée, M. Legault a constaté que le premier ministre et chef du Parti libéral du Québec (PLQ) «s’intéressait beaucoup» à la CAQ.

Il a dit préférer «proposer» au lieu de «critiquer».

En tenue décontractée et de bonne humeur, le chef caquiste a nommé certaines de ses priorités. Par exemple, a-t-il dit, le Québec doit créer plus de zones d’innovation, s’attaquer au décrochage scolaire, changer le mode de rémunération des médecins et remettre plus d’argent dans le portefeuille des familles.

Il s’est quand même permis une pointe aux libéraux, réunis en congrès à Québec. La présence de l’ancien premier ministre Jean Charest à cet évènement confirme, selon lui, que le Québec a un «gouvernement usé» qui est là «depuis 15 ans» et qui «n’a plus d’idées».

Par ailleurs, M. Legault a reconnu que son parti cherche à faire des gains en Estrie. Il considère que plusieurs comtés, dont celui de Brome-Missisquoi, sont «prenables».

L’actuel député libéral de Brome-Missiquoi, Pierre Paradis, est en arrêt de travail depuis son accident d’équitation en janvier.

Cinq des comtés dans la région sont actuellement représentés par des députés libéraux, tandis qu’un seul, celui de Granby, est représenté par un caquiste.