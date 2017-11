QUÉBEC — La campagne de recrutement des bénévoles pour la 34e Opération Nez rouge est officiellement lancée dimanche.

De concert avec la Société de l’assurance automobile du Québec et le Mouvement Desjardins, Nez rouge invite la population à s’inscrire pour prendre part à une ou plusieurs soirées de raccompagnement.

Bon an mal an, plus de 40 000 bénévoles participent à l’opération qui se tiendra cette année du 1er au 31 décembre dans 61 communautés du Québec.

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur internet.

L’an dernier, plus de 58 700 raccompagnements ont été effectués au Québec.