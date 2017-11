Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Week-end politique

Les deux principaux partis indépendantistes québécois tiennent des activités importantes au cours du week-end prochain. Québec solidaire se réunit en congrès «de plateforme» du 1er au 3 décembre à Longueuil. Les militants devaient notamment discuter de la fusion de leur parti avec Option nationale. De son côté, le Parti québécois tient dimanche un comité exécutif élargi à Montréal.

Mélenchon à Québec Solidaire

Parlant du congrès de Québec Solidaire, les militants pourront entendre samedi après-midi un discours du leader de la gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon.

FIQ

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) est en congrès pendant toute la semaine. La présidente sortante, Régine Laurent, qui a récemment tenu des propos controversés sur l’usage de la grève comme moyen de pression, prononce lundi le discours d’ouverture.

Comparution de Goodale

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, témoigne lundi devant le comité devant le comité parlementaire de la sécurité nationale et de la défense concernant le projet de loi C-23 sur le précontrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis.

Des excuses aux LBGTQ

Le premier ministre Justin Trudeau présente mardi des excuses officielles pour le mauvais traitement des militaires et fonctionnaires LGBTQ dans le passé.

Recensement

Statistique Canada dévoile cette semaine les récentes données issues du recensement de 2016 sur la scolarité, le travail, les déplacements domicile-travail, la langue de travail, la mobilité et la migration.

Cour suprême

Le gouvernement fédéral devrait annoncer cette semaine le nom du ou de la juge qui remplacera Beverley McLachlin qui part à la retraite, le 15 décembre. Le processus de sélection a été amorcé en juillet dernier.

Jean Coutu

Le mariage de 4,5 milliards $ qui permet à Metro d’avaler le Groupe Jean Coutu fera l’objet d’un vote dans le cadre d’une assemblée extraordinaire prévue mercredi, au centre-ville de Montréal. Plus des deux tiers des actionnaires de la chaîne de pharmacies devront voter pour l’offre de l’épicier, qui a obtenu l’appui de la famille Coutu, afin qu’elle puisse aller de l’avant.

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est au Québec au cours de la semaine prochaine. Elle écoutera le témoignage d’une soixantaine de personnes à l’occasion des audiences qui se dérouleront de lundi à vendredi à Maliotenam, sur la Côte-Nord.