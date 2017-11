TORONTO — Elle habitera prochainement le palais de Kensington, mais la nouvelle fiancée du prince Harry, Meghan Markle, a apparemment passé les dernières années sur une rue tranquille de Toronto avec ses chiens Bogart et Guy.

Mme Markle, dont les fiançailles ont été annoncées lundi, est surtout connue pour son rôle de Rachel Zane dans la série télévisée «Suits», qui est filmée à Toronto.

La femme de 36 ans a grandi dans la région de Los Angeles, et son déménagement au Canada lui a demandé quelques ajustements.

«Sept hivers canadiens!, a-t-elle déclaré au magazine Vanity Fair, concernant le tournage à Toronto. C’est long pour quelqu’un qui a grandi dans le sud de la Californie.»

L’annonce de lundi a eu des échos particuliers à Toronto, où le couple s’est affiché publiquement pour la première fois au printemps.

Le prince Harry et Mme Markle — qui se fréquentaient apparemment depuis plusieurs mois et qui étaient traqués par les paparazzi des deux côtés de l’Atlantique — se sont présentés ensemble aux Jeux Invictus en septembre, puisque Harry est le président de cette compétition sportive à l’intention des anciens combattants et des soldats blessés.

Le magazine Hello avait écrit à l’époque que Harry avait tout d’abord rendu visite à Mme Markle sur le plateau de «Suits». Le couple avait ensuite assisté à un match de tennis en fauteuil roulant.

Mme Markle a retenu les services de la styliste Jessica Mulroney, la femme de l’animateur Ben Mulroney et la bru de l’ancien premier ministre Brian Mulroney. Mme Mulroney aurait peaufiné le style de Mme Markle, en plus de lui donner accès à la foule des jeunes Canadiens bien branchés.