MONTRÉAL — Profitant de la journée folle des achats en ligne du cyberlundi, Québec solidaire (QS) revient à la charge avec son projet de loi visant à imposer taxes et impôts aux commerçants en ligne pour qu’ils ne tuent pas les magasins locaux et la vie de quartier.

Dans un magasin de jeux de société de la rue Saint-Denis à Montréal, le député de QS, Amir Khadir, a rappelé que leur projet de loi — déposé il y a environ trois semaines — vise à faire en sorte que les géants du commerce en ligne basés à l’étranger paient des impôts et la taxe de vente du Québec comme toutes les autres entreprises.

Il n’est pas juste qu’ils aient cet avantage que les autres n’ont pas, a déclaré Martin Cassel, le copropriétaire de la boutique le Valet de Coeur.

Le fait de ne pas payer impôts et taxes de vente leur permet évidemment d’offrir leurs produits à meilleur prix. Une concurrence déloyale, souligne le député de Mercier.

À terme, cela pourrait tuer les commerçants locaux et détruire la vie de quartier à laquelle ces boutiques contribuent, avance QS.

Le projet de loi de la formation politique ferait en sorte qu’un commerçant en ligne ayant pour 30 000$ de ventes au Québec serait réputé y avoir un établissement et serait donc tenu de payer taxes et impôts. De plus, les entreprises de cartes de crédit — avec lesquelles les achats en ligne se font — seraient considérées comme des mandataires des vendeurs et obligées de percevoir la taxe de vente.

Le but du projet de loi n’est pas d’interdire le commerce en ligne, mais juste de s’assurer qu’il soit soumis aux mêmes règles que les autres vendeurs, a rappelé M. Khadir.