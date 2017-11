TORONTO — Michelle Obama et Joe Biden sont attendus à Toronto mardi.

L’ancienne première dame des États-Unis parlera d’éducation et de l’égalité des femmes et des filles à travers le monde, dans le cadre d’un événement organisé par Club économique du Canada et Plan International Canada.

Un peu plus tard, l’ancien vice-président prendra la parole lors de la conférence The Art of Leadership, qui aura également lieu à Montréal mercredi.