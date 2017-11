QUÉBEC — Le premier ministre Philippe Couillard accentue la pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il corrige «de manière décisive» «l’injustice» qu’il fait subir aux employés du chantier maritime Davie, à Lévis.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne mardi matin, M. Couillard a martelé qu’il existe non pas deux mais bien trois chantiers navals au pays, et que le troisième est celui de la Davie. Il doit demeurer actif, a-t-il dit.

Le chantier québécois, qui a récemment livré dans les coûts et dans les délais le navire Astérix, s’attendait à recevoir le contrat pour le second ravitailleur Obélix.

La marine n’en voulant plus, environ 800 travailleurs québécois risquent de perdre leurs emplois d’ici les Fêtes, a déploré M. Couillard, qui ajoute que le temps de l’année «donne une couleur particulière à cette incertitude».

La quasi-totalité des contrats a été concentrée en Colombie-Britannique et dans les provinces maritimes au cours des dernières années. Il faut revenir à beaucoup plus de symétrie, de justice et d’équité dans l’attribution des contrats, a-t-il renchéri.

Selon le premier ministre, il y aura de nombreuses occasions d’envoyer du travail au chantier Davie dans les prochains mois, notamment en ce qui concerne les navires de la garde côtière ainsi que le traversier qui relie l’Île-du-Prince-Édouard aux Îles-de-la-Madeleine. Il demande qu’Ottawa envoie «un signal clair» aux travailleurs québécois.

M. Couillard n’a toutefois ni quantifié ses demandes ni donné d’échéance pour qu’elles se réalisent.

Il a reconnu que seul le gouvernement fédéral «avait les clés».

«Il est temps pour le gouvernement fédéral de montrer concrètement leur soutien et de réaffirmer qu’il n’y a pas deux, mais trois chantiers navals au Canada», a-t-il déclaré.