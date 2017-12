LONGUEUIL, Qc — Le 13e congrès de Québec solidaire s’est ouvert, vendredi, en présence de deux députées sortantes indépendantistes de la Catalogne.

Les militants solidaires sont réunis au Théâtre de la Ville, à Longueuil, jusqu’à dimanche.

Au cours de la fin de semaine, le parti se prononcera sur la plateforme électorale à adopter en vue des prochaines élections provinciales. Les militants voteront également, samedi, sur la fusion entre Québec solidaire et Option nationale.

À l’ouverture du congrès vendredi, la porte-parole du parti, Manon Massé, était accompagnée d’Anna Gabriel et d’Eulàlia Reguant, députées du parti indépendantiste Candidatura d’Unitat Popular au Parlement catalan jusqu’au moment de sa dissolution par Madrid.

La porte-parole a exhorté le premier ministre Philippe Couillard à rencontrer les élues catalanes, puisque Manon Massé les amènera à l’Assemblée nationale, mardi.

Mme Massé, qui s’est rendue en Catalogne lors du référendum, dit avoir invité tous les partis politiques à discuter avec les politiciennes catalanes, mais seule l’indépendante — et chef du Bloc québécois —, Martine Ouellet, lui a répondu positivement pour le moment.

Mme Massé a rappelé que l’Assemblée nationale a adopté une motion condamnant l’autoritarisme de l’État espagnol à l’égard de la Catalogne. Elle déplore que le gouvernement libéral n’ait rien fait pour aider les Catalans depuis ce vote.

De leurs côtés, les députées catalanes disent être au Québec afin de trouver des appuis et vouloir rencontrer Philippe Couillard pour pouvoir «s’exprimer librement».

Le 1er octobre, la Catalogne a tenu un référendum sur l’indépendance de la région qui avait été interdit par la Cour constitutionnelle espagnole. Le vote avait été déclaré illégal par le gouvernement central de Madrid. Le jour du scrutin, une centaine de personnes ont été blessées lors d’interventions policières violentes. Les autorités catalanes avaient ensuite annoncé que le «oui» l’avait emporté à 90 pour cent.

Depuis, le président déchu de la Catalogne, Carles Puigdemont, et quatre anciens membres de son gouvernement se sont réfugiés en Belgique à la suite de la déclaration d’indépendance unilatérale faite par le Parlement catalan et l’adoption rapide de mesures répressives de la part de Madrid, incluant le renvoi de tous les dirigeants catalans et le déclenchement d’élections régionales.

Quant au débat sur l’entente de fusion entre Québec solidaire et Option nationale, qui sera à huis clos, Manon Massé reconnaît que les discussions seront mouvementées, mais que le parti est «prêt» pour ce genre de discussion.

L’autre porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, souligne que l’entente de principe représentente la «prochaine étape pour Québec solidaire». Il se dit «persuadé que le congrès l’adoptera».

Par ailleurs, le chef du mouvement France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a annulé sa présence à Longueuil ce week-end. Sa participation devait être l’un des moments forts du congrès du parti. Québec solidaire affirme que M. Mélenchon a été contraint d’annuler sa participation en raison «d’un engagement imprévu de grande importance pour son mouvement politique».

Selon Mme Massé, 700 personnes sont inscrites pour participer au congrès de Québec solidaire.