MONTRÉAL — Les familles et les proches des femmes qui sont dans l’industrie du sexe et qui ne savent comment réagir, quoi faire, auront désormais à leur portée un guide, que vient de réaliser la CLES.

La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) a dévoilé sa brochure, intitulée «Guide d’information destiné aux proches des victimes d’exploitation sexuelle — S’outiller pour mieux comprendre», lundi, au cours d’une conférence de presse à Montréal.

Le guide donne des outils aux parents pour déceler des indices, par exemple des signes potentiels que leur fille est victime d’exploitation sexuelle. Il explique aussi les difficultés qu’éprouve une jeune femme à dévoiler à son entourage le fait qu’elle vit de la prostitution et par quels processus les jeunes femmes entrent dans ce milieu.

Et, surtout, il donne des outils pour s’en sortir et donne aux proches des trucs sur les bonnes attitudes à adopter et celles qui sont à éviter.

Le guide est disponible sur le site web de la CLES et sera également distribué par le réseau des 50 organismes partenaires.

Une mère dont la fille, jeune adulte, travaille encore aujourd’hui dans cette industrie, a témoigné du fait que le guide décrivait bien les signes et les processus par lesquels elle est passée.