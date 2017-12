MONTRÉAL — Les camionnettes dominent la liste des dix véhicules les plus fréquemment volés au Québec en 2017.

Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) signale qu’au cours des dernières années, les véhicules utilitaires sport (VUS) trônaient en tête de cette liste.

Cette année, quatre des véhicules les plus volés sur dix sont des camionnettes, trois sont des VUS, deux sont des berlines et on retrouve aussi un multisegment.

Dans l’ordre, les véhicules les plus fréquemment volés jusqu’ici cette année sont le Toyota 4Runner 2016, le Toyota Tundra 2015, le Toyota 4Runner 2015, le BMW 328i cabriolet 2009, l’Infiniti QX70 2015, le Ford F250 4RM 2003, le Ford F250 SD 4RM 2006, le Subaru Impreza 2002, le Toyota Tundra 2016 et le Jeep Wrangler 2016.

Le Bureau d’assurance du Canada signale que l’objectif des voleurs est la revente à l’étranger des pièces et des véhicules en entier.