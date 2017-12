OTTAWA — La juge albertaine choisie par Justin Trudeau pour siéger à la Cour suprême du Canada répond aux questions de députés et de sénateurs, mardi, à Ottawa.

La magistrate en question, Sheilah Martin, a été sélectionnée à l’issue d’un processus mené par un comité consultatif indépendant chapeauté par l’ancienne première ministre Kim Campbell.

C’est sur cette native de Montréal, formée tant en droit civil qu’en common law, que le premier ministre a arrêté son choix la semaine dernière.

Au total, 14 juristes, dont six femmes, avaient postulé pour combler le siège que laissera vacant le 15 décembre prochain Beverley McLachlin, a-t-on appris en comité parlementaire, lundi.

La ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a présenté celle qu’a choisi le premier ministre comme une juriste qui cochait absolument toutes les cases — dont celle du bilinguisme.

La juge Martin a servi à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta jusqu’en juin 2016, puis comme juge à la Cour d’appel de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

La séance de questions et réponses de mardi est animée par François Larocque, doyen intérimaire de la section de common law à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

Les questions viennent de membres du comité permanent de la justice et des droits de la personne et du comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

Les représentants du Bloc québécois et du Parti vert du Canada, qui n’ont pas de siège aux tables de comité puisqu’ils ne sont pas des partis reconnus, peuvent également interroger la magistrate.

La nomination de Sheilah Martin a jusqu’à présent été fort bien accueillie par les partis d’opposition à la Chambre des communes.

Avec cette désignation, le banc de neuf membres demeurera complet après la retraite de la juge en chef Beverley McLachlin.

La magistrate britanno-colombienne accrochera sa toge après 28 années à la Cour suprême du Canada, dont près de 18 ans aux commandes.