Le Manitoba et la Colombie-Britannique ont annoncé mardi que la vente et la consommation de marijuana devraient être réservées chez eux aux adultes de 19 ans et plus.

En Colombie-Britannique, le cannabis sera offert dans des boutiques d’État, mais aussi dans des magasins exploités par le secteur privé. La distribution à tous ces détaillants sera toutefois assurée en exclusivité par la même société d’État qui distribue déjà l’alcool dans la province.

Au Manitoba, le projet de loi déposé mardi prévoit que la marijuana serait vendue dans des boutiques qui auront obtenu un permis de la Régie des alcools et des loteries. La culture de la marijuana à la maison serait par ailleurs interdite, comme au Québec.

L’âge minimal pour acheter ou consommer de la marijuana au Manitoba serait fixé à 19 ans, soit un an de plus que pour l’alcool dans cette province. Le gouvernement propose aussi de permettre aux municipalités d’interdire la vente de marijuana sur leur territoire, à la suite d’un référendum.

En Colombie-Britannique, l’âge légal pour posséder, acheter ou consommer de la marijuana — 19 ans — sera conforme à l’âge de la majorité dans cette province et aux législations déjà en vigueur sur l’alcool et les produits du tabac. Le gouvernement dévoilera plus tard les détails sur la vente de marijuana par le secteur public mais aussi par le secteur privé.

Un rapport publié mardi indique que lors des consultations publiques menées en Colombie-Britannique, plusieurs intervenants ont rejeté le «modèle ontarien» — le premier à avoir été dévoilé au pays. Queen’s Park, comme le Québec plus tard, avait opté pour des points de vente exploités par la société des alcools mais dans des boutiques distinctes.

Le rapport souligne aussi que les Britanno-Colombiens ne veulent pas être embêtés par la fumée secondaire de joints de cannabis fumés dans des endroits publics. La consommation devrait donc être limitée aux résidences privées ou dans des espaces réservés, a-t-on souhaité.

Le gouvernement fédéral a déposé en avril son projet de loi qui prévoit la légalisation de la «marijuana récréative» partout au Canada en juillet prochain. Les provinces, qui seront responsables de l’application de cette décriminalisation, annoncent tour à tour leurs réglementations et les modalités de la vente au détail sur leur territoire.