QUÉBEC — Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, se défend d’être un intimidateur, en dépit des incidents et des propos qui lui sont reprochés du temps où il travaillait dans un grand hôpital montréalais.

Il s’est plaint lui-même d’avoir dû pallier les manquements de ses anciens collègues.

La Presse rapporte dans son édition de jeudi une série de menaces et de propos parfois orduriers qu’il a proférés lorsqu’il était radiologiste à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans ce qui semblait être une guerre à finir avec ses collègues.

L’opposition l’accuse d’ailleurs de régler ses comptes désormais avec eux en abolissant leur champ d’expertise pour le transférer aux cardiologues.

En point de presse jeudi matin, le ministre n’a pas nié le récit des nombreux incidents, mais les attribue à un contexte et des tensions de part et d’autre, quand il était chef et qu’il imposait des décisions à ses subalternes.

M. Barrette assure qu’il n’a jamais intimidé personne et que personne ne l’a intimidé. Il a insinué qu’il en aurait long à dire lui aussi sur ses anciens collègues, mais il a refusé d’élaborer.

Par ailleurs, il a soutenu que c’est un hasard si sa décision de retirer l’exercice de l’échographie cardiaque aux radiologistes pour le confier aux cardiologues affecte ses anciens collègues.

En Chambre, la députée péquiste Agnès Maltais l’a plutôt accusé d’être un matamore qui prive des milliers de patients d’un service tout simplement pour exercer une vengeance personnelle.