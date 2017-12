OTTAWA — Un comité du Sénat critique vertement le ministère de la Défense nationale pour ses explications imprécises sur l’avenir du chantier naval Davie.

Dans un récent rapport, le comité sénatorial des finances se dit peu rassuré par les réponses floues que lui ont données les hauts fonctionnaires de ce ministère lors de l’étude des budgets supplémentaires des dépenses.

Les sénateurs voulaient connaître les raisons qui avaient poussé le gouvernement à écarter la commande d’un deuxième navire de ravitaillement au chantier maritime Davie.

Le chantier doit mettre à pied 800 travailleurs d’ici la fin de l’année faute de nouveau contrat.

La construction d’un premier navire de ravitaillement, baptisé Astérix, est achevée. Même si le chantier situé à Lévis a été capable de livrer ce navire dans les délais et en respectant le budget qui avait été fixé, ce sont ses concurrents à Halifax et Vancouver qui ont obtenu les autres gros contrats fédéraux. Il s’agit des chantiers maritimes Irving et Seaspan.

Davie comptait sur la construction de l’Obélix, un deuxième navire de ravitaillement, mais Ottawa a fermé la porte il y a un peu plus d’une semaine.

Les fonctionnaires de la Défense nationale ont réitéré en comité sénatorial que le chantier pourrait soumissionner pour d’autres contrats à venir sans toutefois donner plus de détails. Le comité est resté sur sa faim et entend continuer de poser des questions sur l’avenir du chantier Davie.