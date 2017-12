MONT-TREMBLANT, Qc — Pour une 17e année, le 24h Tremblant se déroule ce week-end à la station Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

Plus de 3300 skieurs, marcheurs et coureurs se dépasseront cette fin de semaine pour atteindre l’objectif de battre le record de l’an passé, c’est-à-dire amasser plus 3,25 millions de dollars pour les enfants malades ou défavorisés.

Un record est déjà éclipsé: 370 équipes relèveront le défi alors que l’an dernier, ce sont 304 équipes qui avaient participé à l’événement.

Le départ du 24h Tremblant se donnera à midi samedi.

De nombreux artistes et sportifs s’associent à l’événement, notamment le groupe Simple Plan, l’ancien skieur acrobatique Alexandre Bilodeau, l’ex-plongeur Alexandre Despatie, et le skieur Erik Guay.