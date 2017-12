OTTAWA — Le ministre fédéral des Finances Bill Morneau sera probablement inondé de demandes quand il rencontrera ses homologues provinciaux et territoriaux à Ottawa lundi.

Les ministres discuteront entre autres du partage des revenus générés par la légalisation de la marijuana.

Les provinces et territoires estiment que l’essentiel de ces revenus leur appartient puisqu’ils devront éponger la plus grande partie des coûts associés à la légalisation, notamment en ce qui concerne les forces de l’ordre, l’achalandage des tribunaux, la sécurité sur les routes et les campagnes de sensibilisation du public.

M. Morneau croit quant à lui qu’Ottawa devrait encaisser au moins la moitié de ces revenus, puisque le gouvernement fédéral a mis de côté plus d’un milliard de dollars pour affronter ces coûts au cours des cinq prochaines années.

Certains ministres provinciaux sont sceptiques et demandent à Ottawa de détailler quelles dépenses, exactement, il prévoit éponger.