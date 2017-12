WASHINGTON — Les États-Unis n’ont pas de déficit commercial avec le Canada, contrairement à ce qu’a déclaré dernièrement le président Donald Trump.

Évoquant une récente conversation avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, M. Trump affirme que ce dernier a déploré que le Canada ait un déficit commercial avec les États-Unis. Vérification faite, dit M. Trump, ce sont plutôt les États-Unis qui ont un déficit commercial de 17 milliards $ US avec le Canada.

M. Trump a accusé M. Trudeau d’avoir omis des catégories comme le bois d’oeuvre et l’énergie pour déformer la réalité.

Les chiffres officiels du gouvernement américain contredisent toutefois le président. Ces données témoignent d’exportations américaines vers le Canada de 320,1 milliards $ US et d’importations de 307,6 milliards $ US, ce qui confère à Washington un excédent commercial de 12,5 milliards $ US face à Ottawa.

Même si M. Trump a oublié d’inclure dans son équation les services qui représentent la moitié de la facture commerciale, ses chiffres ne correspondent toujours pas à ceux de son gouvernement.