MONTRÉAL — Québec s’est finalement entendu avec la Corporation des services d’ambulance quant aux contrats de services qui lient les entreprises ambulancières au ministère de la Santé.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, en a fait l’annonce, lundi, par voie de communiqué. Et la Corporation des services d’ambulance, qui regroupe la majorité des entreprises ambulancières hors de la région de Montréal-Laval, l’a confirmé.

Une entente était déjà intervenue entre Québec et un autre regroupement de neuf entreprises et coopératives, la Coalition québécoise des entreprises ambulancières.

Les deux ententes respectent les mêmes paramètres, indique le ministère.

Hors de Montréal et Laval, ce sont des coopératives ou entreprises ambulancières qui offrent les services et qui touchent une subvention du ministère pour ce faire et signent un contrat de service à cet effet. Le litige entre Québec et les services ambulanciers portait surtout sur l’ajout de ressources pour dispenser les services requis.

Plus tôt cette année, la Corporation des services d’ambulance s’était même adressée aux tribunaux pour contester la façon dont ces contrats de services avaient été imposés. Elle affirmait que certaines entreprises ambulancières risquaient la «faillite technique» à cause de ces contrats. Elle soutenait que cela représentait ultimement une compression budgétaire de 40 millions $ par année, de façon récurrente, après une phase de transition.

Mais le litige s’est récemment apaisé.

Québec a annoncé, le 29 novembre, l’ajout de 22 véhicules supplémentaires et l’octroi d’une somme de 28,2 millions $ pour accroître les services ambulanciers et convertir des horaires de faction en travail à l’heure.

Ce litige quant aux contrats de services entre le ministère et les entreprises ambulancières a pris place dans un contexte de négociation entre les entreprises ambulancières et différents syndicats de paramédics en vue du renouvellement des conventions collectives.

Jointe au téléphone, la Corporation des services d’ambulance n’a pas souhaité donner plus de détails sur l’entente intervenue avec Québec, mais a indiqué qu’elle souhaitait concentrer ses énergies sur la négociation des conventions collectives.