SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, Canada — Des individus qui s’adonnaient au trafic de tabac illégal ont été arrêtés mardi au Canada et aux États-Unis.

La frappe visait à démanteler un réseau dont les activités criminelles se déroulaient principalement entre les territoires d’Akwesasne, dans l’État de New York, et de Kahnawake, en Montérégie, en empruntant le lac Saint-François.

Plus de 150 livraisons par bateau ont été identifiées en cours de l’enquête de la police.

Au total, 16 individus du Québec, de l’Ontario et des États-Unis ont été visés par l’opération découlant du Projet Cendrier, selon le détachement de Valleyfield de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Les accusés doivent faire face au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield à différentes accusations dont celle de possession de produits du tabac non estampillés.

Les policiers de la GRC de Cornwall, de la Police provinciale de l’Ontario et de l’Akwesasne Mohawk Police Service ont participé à l’opération. La GRC était également appuyée par la Sûreté du Québec et ses partenaires de Montréal, Saint-Eustache, Longueuil et de Thérèse-De Blainville.

Depuis le début du projet d’enquête Cendrier, une trentaine d’individus impliqués dans diverses activités de contrebande ont été arrêtés.

Plus de 230 kilogrammes de cocaïne destinée au marché montréalais ont notamment été saisis, ainsi que près de 320 000 $.