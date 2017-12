MONTRÉAL — Alors que le compte à rebours achève avant les dernières mises à pied au chantier maritime Davie, des représentants du chantier, des travailleurs et des partis politiques provinciaux et fédéraux se sont unis pour demander au gouvernement Trudeau de cesser de faire la sourde oreille et de procéder à une annonce maintenant.

Au plus fort des activités au chantier maritime de Lévis, de 1200 à 1400 travailleurs s’y affairaient, il y a cinq ans. Après Noël, ils ne seront plus que 250, a déploré Réjean Guay, président du Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon.

Le dernier navire sur lequel les travailleurs s’affairaient, l’Astérix, sera livré cette semaine à la marine. Et après, c’est l’incertitude quant aux emplois, quant à l’avenir du chantier, ont affirmé les représentants qui ont pris la parole au cours d’une conférence de presse conjointe à Montréal, mardi.

En plus de ces travailleurs du chantier qui seront mis à pied, il faut compter 814 sous-traitants, fournisseurs au Québec et 900 fournisseurs partout au Canada, a souligné Spencer Fraser, président et chef de la direction de Federal Fleet.

Le groupe soupçonne des influences politiques derrière le choix du gouvernement Trudeau de ne rien faire pour aider le chantier de la Davie dès maintenant. Le Québec n’a pas eu sa juste part des contrats fédéraux, a déploré le député néo-démocrate Alexandre Boulerice.