MONTRÉAL — Les minorités visibles — surtout les Arabes et les Asiatiques occidentaux — se sentent moins en sécurité que les autres au pays, révèle mardi une analyse de Statistique Canada.

Selon cette étude portant sur les perceptions des Canadiens à l’égard de leur sécurité personnelle, réalisée sur la base des données de 2014, les personnes ayant affirmé appartenir à une minorité visible étaient moins susceptibles que les autres de déclarer se sentir tout à fait en sécurité lorsqu’elles marchent seules dans leur voisinage quand il fait noir.

Elles n’étaient que 44 pour cent à se sentir en sécurité, par rapport à 54 pour cent pour les Canadiens qui n’appartiennent pas aux minorités visibles.

Cette notion de «perception de sécurité» est évidemment différente du taux réel de criminalité observé.

Statistique Canada a bien noté que les habitants des grandes villes se sentent généralement moins en sécurité que ceux des petites localités, et que la majorité des personnes se décrivant comme minorités visibles résident dans les grands centres. Même en tenant compte de ce facteur, les minorités visibles étaient moins susceptibles de déclarer se sentir en sécurité que les autres.

Parmi les différents groupes de minorités visibles, les Arabes (15 pour cent) et les Asiatiques occidentaux — par exemple des Iraniens et des Afghans — (16 pour cent) étaient les plus susceptibles d’indiquer ne pas se sentir en sécurité lorsqu’ils marchent seuls le soir.

Chez les femmes arabes ou asiatiques occidentales, cette proportion était encore plus élevée, à 25 pour cent.

Il s’agit d’un changement par rapport à 10 ans plus tôt, alors que les Arabes et les Asiatiques occidentaux affichaient des sentiments de sécurité semblables à ceux des autres groupes de minorités visibles, note l’organisme fédéral de statistiques.

De façon globale, les données de l’Enquête sociale générale de 2014 sur la sécurité indiquent que la majorité des Canadiens se disent satisfaits (50 pour cent) ou très satisfaits (38 pour cent) de leur sécurité personnelle par rapport à la criminalité.