MONTRÉAL — Scandales, décès, sports et faits divers ont été nombreux à pousser les Québécois vers leur clavier d’ordinateur ou leur téléphone intelligent en 2017, selon le palmarès des tendances des Québécois sur le moteur de recherches Google au cours de l’année.

Google Canada dévoile mercredi ses listes annuelles des personnalités et sujets qui ont le plus intéressé les Canadiens et les Québécois. Parmi les nombreuses recherches de toutes sortes effectuées sur Google, l’entreprise a ainsi établi ses «tendances 2017», c’est-à-dire les sujets qui ont particulièrement attiré l’attention cette année, comparativement à l’an dernier.

Sans surprise, des personnalités ayant fait partie d’une vague de dénonciations pour inconduite, harcèlement ou autres controverses cet automne se retrouvent dans la liste des Québécois les plus recherchés sur Google dans la province, à commencer par Gilbert Rozon, accusé d’agressions sexuelles par de nombreuses femmes et visé par des poursuites à ce sujet. Giovanni Apollo, dénoncé à la fois pour inconduites sexuelles et pour mensonges, se retrouve aussi sur la liste, tout comme l’animateur de radio Gilles Parent, lui aussi frappé par des allégations à caractère sexuel.

Certains faits divers ont aussi attiré la curiosité, notamment la disparition de Karine Major, cette jeune femme de 26 ans qui a mystérieusement fui son domicile du Bas-Saint-Laurent avant d’être retrouvée huit jours plus tard en Saskatchewan, en mai dernier. Le Québécois accusé de deux meurtres à la suite de la plus longue alerte Amber de l’histoire du Québec, en septembre dernier, a aussi fait l’objet de nombreuses recherches.

Les Québécois se sont aussi tournés vers le moteur de recherches dans un moment triste — la mort du chanteur Patrick Bourgeois — tout comme dans un moment victorieux — le retour de Georges St-Pierre dans l’octogone en UFC.

En ce qui a trait aux thèmes recherchés, l’ouragan Irma a été une occasion où l’on a vu les Québécois faire preuve de solidarité, en cherchant des façons d’aider les sinistrés, selon le porte-parole de Google Canada, Thibault Davet.