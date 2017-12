MONTRÉAL — Une rencontre entre des représentants syndicaux des travailleurs de Bombardier du Canada et de l’Irlande du Nord et le président et chef de la direction de la compagnie, Alain Bellemare, doit avoir lieu mercredi au sujet des droits totalisant 300 pour cent que le département américain du Commerce songe à imposer aux avions de la CSeries.

La rencontre doit avoir lieu en matinée à Montréal. Jerry Dias, président national du syndicat Unifor, son directeur québécois, Renaud Gagné, et Steve Turner, secrétaire général adjoint d’Unite, doivent y prendre part.

C’est le 19 décembre que le département du Commerce des États-Unis déterminera si le tarif de 300 pour cent touchant les appareils CSeries entrera en vigueur. Le dossier émane d’une plainte logée par l’avionneur américain Boeing.

Les syndicats Unifor et Unite sont à Montréal cette semaine pour élaborer une stratégie commune. Ils veulent tout mettre en œuvre pour protéger les emplois de Bombardier (TSX:BBD.B) et de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Boeing semblait destiné à vendre 18 ses des avions Super Hornet au Canada, au coût estimé de 6 milliards $, pour soutenir temporairement l’armée de l’air en attendant le remplacement de sa vieille flotte de CF-18. Cependant, dans la foulée de la dispute avec Bombardier, le gouvernement du Canada a abandonné ce plan et a annoncé cette semaine son intention d’acheter des F-18 usagés de l’Australie.