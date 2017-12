MONTRÉAL — La mosquée Ahl-ill Bait du quartier Côte-des-Neiges à Montréal se retrouve au coeur d’une controverse pour des gestes qu’elle nie vigoureusement avoir posés et tout indique que les informations qui sont à l’origine de la controverse en question n’étaient pas fondées.

Une véritable tempête a malgré tout été déclenchée sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion, mardi, d’un reportage du réseau TVA qui affirmait que les dirigeants de la mosquée avaient demandé à un entrepreneur qu’il n’y ait aucune femme présente sur un chantier qui se trouve devant la mosquée, lors de la prière du vendredi.

Le reportage affirme que le contrat stipule que le constructeur ne doit pas faire de bruit le vendredi et ajoute que l’entrepreneur affirme pouvoir faire la preuve que la mosquée a réclamé que les femmes ne soient pas visibles les vendredis sur les chantiers.

Les représentants de la mosquée affirment n’avoir jamais fait une telle demande et la Commission des services électriques de Montréal, qui a donné le contrat en question à l’entreprise G-TEK, de Laval, a confirmé à La Presse canadienne que la seule provision particulière au contrat est celle de laisser l’accès au stationnement de la mosquée pour la prière du vendredi midi.

L’entreprise G-TEK n’a pas répondu à la demande d’entrevue de La Presse canadienne.

Le reportage faisait aussi état de femmes intimidées sur le chantier, mais le président de la Commission des services électriques, Serge Boileau, a précisé que non seulement le contrat avait été préparé en collaboration avec la mosquée par une équipe composée presque exclusivement de femmes ingénieures, mais que la surveillance du chantier avait été confiée à une femme qui est sur place depuis le début et que celle-ci «n’a jamais été importunée de quelque façon que ce soit.»

L’affaire a eu des échos jusqu’à l’Assemblée nationale, où tant le premier ministre Philippe Couillard que sa ministre du Travail ont qualifié une telle situation d’inacceptable, tout en prenant soin de préciser qu’ils devaient toutefois attendre de savoir si l’information était exacte avant de se prononcer.

Un porte-parole de la mosquée a confié à La Presse canadienne que celle-ci a fait l’objet de messages de haine, de menaces de mort et de menaces d’incendie depuis la diffusion du reportage. Les policiers montréalais ont été mis au fait de ces menaces et enquêtent présentement, en plus d’avoir institué des patrouilles additionnelles.

Des groupes identitaires proches de l’extrême droite, dont la Meute, promettent même d’aller manifester devant la mosquée vendredi. La Meute a d’ailleurs lancé une invitation à cet effet sur les réseaux sociaux. Là aussi, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) promet d’être vigilant et entend déléguer des équipes de médiation sur le terrain pour tenter d’éviter d’éventuels débordements.

Le dossier a été confié pour vérification à la Commission de la construction du Québec (CCQ), dont les inspecteurs étaient déjà à se pencher sur l’affaire dès mardi soir. La CCQ estimait mercredi matin d’être en mesure de compléter ses vérifications en fin de journée afin de faire la lumière sur ces informations.

Par ailleurs, l’avocat de la mosquée, Me William Korbatly, a indiqué à La Presse canadienne qu’il avait été mandaté pour étudier la possibilité d’intenter des poursuites non seulement contre TVA, mais aussi contre l’entrepreneur qui est à l’origine des informations en question ainsi que contre la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, pour avoir relayé la nouvelle sur les médias sociaux dans un message qu’elle a depuis retiré.

Le Journal de Montréal avait également mis la nouvelle en ligne sur le web, mais l’a retirée, tout comme il a retiré une chronique écrite sur le sujet. Le reportage était toujours en ligne à TVA mercredi, en début d’après-midi.