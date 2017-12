MONTRÉAL — Les policiers enquêteurs doivent être mieux formés; les rapports entre les policiers et les élus doivent être mieux encadrés et, non seulement les sources, mais aussi le matériel journalistique, doivent être mieux protégés.

Telles sont les grandes conclusions formulées jeudi par la Commission Chamberland sur les sources journalistiques, dans ses quelque 550 pages de rapport et annexes.

La commission formule deux grandes recommandations et une vingtaine d’autres recommandations plus précises.

Protéger les sources

La première recommandation est d’adopter au Québec une loi qui ferait écho à celle qu’a présentée au fédéral le sénateur Claude Carignan et qui a été adoptée en octobre dernier.

Cette loi énoncerait les conditions d’un régime d’immunité, dont le droit du journaliste de se taire et de ne pas répondre aux questions et demandes de documents relatives aux informations qu’il a recueillies.

La protection accordée viserait non seulement les sources du journaliste, mais aussi «tous les documents et renseignements qu’il a pu recueillir dans sa quête d’information».

Lorsque l’identité d’une source confidentielle risquerait d’être dévoilée, un juge devrait, et non pourrait, intervenir.

La future loi prévoirait aussi la mise sous scellés des documents, de même que l’envoi, par les policiers, d’un avis au journaliste visé et au média, avec un délai raisonnable, pour leur permettre de s’opposer à une mesure et faire valoir leur point de vue.

Police-élus

La deuxième grande recommandation vise à mieux encadrer les rapports entre élus et policiers.

Il s’agirait de consacrer dans une loi le principe de l’indépendance de la police dans les enquêtes criminelles et dans ses opérations.

La commission fait le pari que «cette reconnaissance constituerait une assise solide pour permettre au directeur d’un corps de police de refuser de répondre à une demande d’un élu s’il estime que celle-ci constitue une ingérence dans la conduite des enquêtes ou des opérations».

Autres recommandations

Les commissaires recommandent également d’améliorer la supervision de tous les enquêteurs au premier niveau et d’obliger les enquêteurs des affaires internes à compléter une formation dans ce domaine.

Ils suggèrent aussi de limiter les demandes d’autorisations judiciaires visant l’obtention de renseignements nominatifs sur les abonnés et des données de localisation des tours cellulaires aux seuls cas où ces renseignements sont essentiels à l’enquête.

Observations

Par ailleurs, les commissaires affirment également que les juges de paix magistrats n’ont pas mal fait leur travail, contrairement à ce que certains observateurs ont laissé entendre.

«La preuve ne soutient pas l’affirmation que les juges de paix magistrats se contentent d’apposer leur signature sur les demandes qui leur sont présentées, sans procéder aux vérifications appropriées. De fait, certaines demandes visant des journalistes ont été refusées, d’autres amputées de certains éléments», souligne-t-on dans le rapport.

Pour ce qui est des interventions policières, le rapport conclut que la preuve ne permet pas de conclure qu’un élu est intervenu pour demander d’instituer ou d’abandonner une enquête criminelle.

Du même souffle, il souligne que l’appel d’un maire ou d’un ministre fait nécessairement l’objet d’une attention particulière et le souhait exprimé ou la question posée peut rapidement être perçu comme un ordre.

La Commission Chamberland avait été instituée en novembre 2016, après qu’il eut été révélé que plusieurs journalistes avaient fait l’objet de mandats de surveillance dans le cadre d’enquêtes policières pour identifier des sources, notamment par l’obtention de leurs registres téléphoniques, parfois sur plusieurs années.