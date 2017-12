MONTRÉAL — Le CPE du principal édifice fédéral à Montréal, le Complexe Guy-Favreau, où près de 100 familles envoient leurs enfants, risque la fermeture, confronté qu’il est à un loyer qui est passé de 0 $ à 190 000 $ par année.

Après 2018, le Centre de la petite enfance n’arrivera plus à payer le loyer au propriétaire, qui est le gouvernement fédéral, alors que les parents qui utilisent le service sont des fonctionnaires fédéraux, a expliqué au cours d’une entrevue, vendredi, Stéphanie Harvey, parent administrateur du CPE du Complexe Guy-Favreau.

Jusqu’en 2016, le CPE recevait du financement d’Emploi et Développement social Canada en vertu de la Politique sur les garderies en milieu de travail.

Depuis, le CPE a réussi à obtenir des fonds du gouvernement du Québec, mais il lui manque encore 82 000 $ pour payer son loyer, qu’il paie maintenant à même ses réserves.

Le CPE a écrit ou rencontré plusieurs députés et ministres fédéraux, pour finalement obtenir une somme de 50 000 $ pour 2017 et autant pour 2018. Mais la somme est incomplète et après, c’est l’incertitude quant à l’avenir du CPE, s’est désolée Mme Harvey.

La cause du CPE est soutenue par l’Alliance de la fonction publique du Canada, le grand syndicat qui représente les fonctionnaires fédéraux, et dont les membres au Québec sont affiliés à la FTQ.