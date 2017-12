MONTRÉAL — Le club automobile CAA-Québec estime que ce sont les températures qui devraient dicter l’installation obligatoire des pneus d’hiver.

Le CAA appuie l’intention du gouvernement du Québec de fixer au 1er décembre la pose obligatoire des pneus d’hiver, au lieu du 15 décembre.

Selon le club, toutefois, la fin du mois d’octobre ou le début de novembre seraient préférables.

La porte-parole de CAA-Québec, Annie Gauthier, estime qu’une obligation plus précoce répondrait mieux à la réalité du Québec, alors que la neige et le temps froid s’installent plus rapidement dans certaines régions.

Selon elle, lorsque les températures moyennes oscillent autour de 7 degrés Celsius le jour, il serait temps de munir les véhicules de pneus d’hiver, puisque ceux-ci gardent leur flexibilité à des températures froides.