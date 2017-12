Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Coiteux

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, connaîtra un lundi fort occupé. En matinée, il fera une annonce au sujet du partage des produits de la criminalité. Plus tard, en après-midi, lui et son collègue de l’Éducation, Sébastien Proulx, tiendront une conférence de presse sur la lutte à l’exploitation sexuelle des neiges.

Bombardier vs Boeing

La Commission américaine internationale pour le commerce (USITC) tiendra lundi des audiences au cours desquelles Boeing expliquera pourquoi elle juge qu’elle a souffert — ou pourrait souffrir — de l’entente qui a vu Bombardier vendre des avions de la C Series au transporteur aérien américain Delta Air Lines.

Juge en chef

Le nouveau juge en chef de la Cour suprême Richard Wagner sera assermenté lundi matin au cours d’une cérémonie à Rideau Hall.

Propriété étrangère

La Société canadienne d’hypothèques et de logements dévoile mardi son plus récent rapport portant sur la propriété étrangère dans les marchés canadiens de l’habitation. Selon elle, la part de propriété étrangère atteignait en 2016 3,2 pour cent à Vancouver, 4,4 pour cent à Toronto et 2 pour cent à Montréal.

Tellerson à Ottawa

Le secrétaire d’État américain, Rex Tillerson sera mardi à Ottawa pour y rencontre la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland. Il s’entretiendra aussi avec le comité ministériel sur les relations canado-américaines créé pour superviser notamment les négociations en vue du renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Semaine du Canadien

Le Canadien, qui en arrache en ce moment, se rend dans l’ouest canadien pour disputer trois matches. La troupe de Claude Julien affronte mardi les Canucks de Vancouver avant d’aller visiter les deux villes albertaines, Calgary (vendredi) et Edmonton (samedi).