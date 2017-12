OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau et le chef conservateur Andrew Scheer ont résolument choisi la thématique «famille», cette année, pour leur carte de souhaits du temps des Fêtes.

La carte des Trudeau offre une galerie de photos du premier ministre, de sa femme Sophie et de leurs trois enfants, croqués à différents endroits et à diverses occasions, coiffée des souhaits de «Joyeuses Fêtes».

Le chef conservateur, Andrew Scheer, sa femme et leurs cinq enfants figurent aussi sur la carte officielle du chef de l’opposition, avec les souhaits de «Joyeux Noël». À l’intérieur de la carte, une autre galerie de photos, qui retrace un peu l’histoire de la famille. Les Scheer y souhaitent, «Au nom des conservateurs du Canada, et de la famille Scheer à la vôtre, joyeux Noël, joyeuse Hanoucca et joyeuses fêtes».

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a envoyé une carte sur laquelle on le voit saluer des gens lors de ce qui semble être un événement partisan. Il souhaite «Joyeuses Fêtes! Avec coeur et courage».