OTTAWA — Même si le coût des installations d’énergie solaire a plongé depuis dix ans, les Canadiens ne s’empressent pas d’exploiter le soleil pour produire de l’électricité, révèle un nouveau rapport.

L’Office national de l’énergie (ONÉ) indique dans son regard annuel sur l’énergie renouvelable au Canada que l’énergie solaire représente seulement 0,5 pour cent de toute l’électricité produite au Canada.

Le rapport ajoute que cette production est concentrée presque exclusivement en Ontario.

L’économiste principale de l’ONÉ, Shelley Milutinovic, affirme néanmoins que la tendance, au Canada, est au remplacement du charbon par les énergies éolienne et solaire, au moment où le pays cherche à se débarrasser du charbon comme source d’électricité d’ici 2030.

Entre 2005 et 2016, la portion de l’électricité canadienne produite par des énergies renouvelables non hydroélectriques — le vent, le soleil et la biomasse — est passée de 1,5 pour cent à 7,2 pour cent.

Pendant cette même période, la part du charbon a chuté de 16 pour cent à 9,3 pour cent. Seulement quatre provinces utilisent encore le charbon comme source d’électricité.

Seulement 20 pour cent de l’électricité canadienne provient maintenant des combustibles fossiles; ce pourcentage est divisé en parts essentiellement égales entre le charbon et le gaz naturel. L’énergie nucléaire produit 15 pour cent de l’électricité canadienne, tandis que l’hydroélectricité comble 60 pour cent des besoins du pays.

La quantité d’électricité produite par l’énergie éolienne est 20 fois supérieure à ce qu’elle était en 2005, et la part de l’énergie éolienne est passée de 0,2 pour cent à 4,7 pour cent entre 2002 et 2016.

Le Canada traîne loin derrière au chapitre de l’énergie solaire. La plus grande centrale solaire canadienne a une capacité d’environ 100 mégawatts. En comparaison, l’Inde a inauguré cette année un monstre capable d’en produire dix fois plus, portant la capacité totale du pays à 12 000 mégawatts, contre 17 mégawatts en 2010. La capacité chinoise est passée de 70 mégawatts à 78 000 mégawatts entre 2005 et 2016.

Le Canada occupe le 13e rang mondial dans ce domaine. Le pays tire seulement 0,5 pour cent de son électricité de l’énergie solaire, comparativement à 7,5 pour cent pour l’Italie, 6,7 pour cent pour l’Allemagne, 4,9 pour cent pour le Japon et 1,4 pour cent pour les États-Unis.