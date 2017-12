OTTAWA — Le gouvernement Trudeau veut offrir aux anciens combattants blessés un meilleur soutien financier et de l’aide grâce à un programme de pension à vie réservé aux soldats blessés en uniforme.

Le ministre des Anciens combattants, Seamus O’Regan, a dévoilé mercredi le nouveau programme de pension, plus de deux ans après l’élection lors de laquelle les Libéraux en avaient fait la promesse.

Les modifications au programme actuel sont complexes et représentent la plus importante refonte des mesures d’aide aux anciens combattants handicapés en plus de dix ans.

Ces nouvelles mesures devraient bonifier l’aide financière accordée aux ex-militaires blessés, notamment pour les victimes les plus sérieusement handicapées, rendues inaptes au travail et qui continuent de souffrir de leurs blessures.

Toutefois, le programme libéral prévoit de faibles améliorations des conditions offertes aux autres anciens combattants et plusieurs vont devoir continuer de se contenter de ressources moindres que l’ancien programme de pension à vie aboli en 2006.

Le nouveau programme devrait entrer en vigueur en avril 2019.