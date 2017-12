GATINEAU, Qc — Les policiers de l’escouade régionale mixte de l’Outaouais ont saisi une importante quantité de drogue jeudi. Cette opération policière pourrait permettre aux autorités de démanteler un réseau de trafiquants de drogue qui contrôle le trafic de stupéfiants en matière de vente et d’approvisionnement.

Plusieurs corps de police ont mené sept perquisitions dans des résidences et des voitures à Gatineau et à Montréal.

Ils ont saisi plus de quatre kilogrammes de cocaïne, plus de 100 000 comprimés de métamphétamine, plus de 200 000 $ et des armes à feu.

Trois individus ont été appréhendés. Ils ont été interrogés et ont ensuite été libérés.

D’autres arrestations sont à prévoir dans cette enquête, a affirmé la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ingrid Asselin.